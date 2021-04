Leon Draisaitl hat wieder einmal NHL-Geschichte geschrieben.

Der 25-Jährige steuerte einen Treffer und einen Assist beim 6:1-Sieg seiner Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets bei.

Anzeige

Damit ist Draisaitl nun mit 488 Punkten der beste deutsche Scorer der NHL-Geschichte - ein Punkt vor Marco Sturm, der die bisherige Bestmarke gehalten hatte. Draisaitl verbesserte zudem die Marke inklusive Playoffs um einen auf 510 Scorerpunkte.

"Es ist eine große Ehre", sagte Draisaitl nach der Partie: "Es gibt einige herausragende deutsche Eishockeyspieler. Ich bin sehr stolz, die Führung in dieser Liste übernommen zu haben."

Draisaitl braucht viel weniger Spiele als Sturm

Draisaitl, der in seiner Karriere bisher auf 191 Tore und 297 Vorlagen in der NHL kommt, benötigte für den Rekord lediglich 468 Spiele.

Das sind nicht einmal halb so viele Partien wie Sturm (938 Spiele), der inzwischen als Co-Trainer bei den Los Angeles Kings arbeitet, in seiner NHL-Karriere absolvierte.

Der Sieg zahlte sich aber auch für Draisaitls Team aus. Denn die Oilers überholten in der Tabelle die Jets und stehen auf Rang zwei der Nord-Division der kanadischen Teams.

Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Kahun ebenfalls mit Vorlage

Beim Erfolg der Oilers verbuchte zudem auch Dominik Kahun eine Vorlage. Der deutsche Nationalspieler bereitete das 3:0 von Connor McDavid vor, der mit drei Treffern und einem Assist erneut der spielentscheidende Akteur war.

Der Kanadier McDavid führt die Liste der besten Scorer in der laufenden Saison mit 81 Punkten vor dem letztjährigen MVP Draisaitl (66) an. In der vergangenen Saison war Draisaitl mit 110 Punkten als erster Deutscher Scorerkönig der Liga.

Tim Stützle stand beim 2:1-Erfolg seiner Ottawa Senators bei den Vancouver Canucks 15 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Torbeteiligung.

---

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)