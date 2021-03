Die Buffalo Sabres verlieren das sechste Spiel in Folge © AFP/SID/JONATHAN NACKSTRAND

Tobias Rieder und seine Buffalo Sabres finden in der NHL keinen Weg aus der Krise. Gegen die New York Islanders kassieren die Sabres die sechste Pleite in Folge.