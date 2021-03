Nächster NHL-Kracher mit Leon Draisaitl auf SPORT1! (EXKLUSIV: Leon Draisaitl im SPORT1-Interview)

Um 0.15 Uhr deutscher Zeit ist der deutsche Eishockey-Superstar von den Edmonton Oilers im Duell mit den Montréal Canadiens gefordert – und SPORT1 überträgt im Free-TV LIVE und im LIVESTREAM.

Am Vorabend hatte Draisaitl sein Team zum dritten Sieg in Serie geschossen. Der 25-Jährige traf beim 4:2 gegen die Winnipeg Jets in der 50. Minute zur wichtigen 3:2-Führung. Damit liegen die Oilers (42 Punkte, 21 Siege, 13 Niederlagen) in der Nord-Division weiter auf Playoff-Kurs.

Draisaitl jagt McDavid

Für Draisaitl war es das 18. Saisontor, mit 50 Scorerpunkten liegt er in der Liga nur hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der NHL)

Der Kanadier kam gegen Winnipeg auf einen Treffer und eine Vorlage und steht nun sogar bei 60 Punkten (21 Tore, 39 Vorlagen). (SERVICE: Tabelle der NHL)

Auch die Canadiens, Edmontons Gegner in der Nacht auf Dienstag, finden sich aktuell auf einem Playoff-Rang wieder. Allerdings müssen sie als Vierter der North Division mit 37 Punkten zittern. Die Vancouver Canucks (35) und die Calgary Flames (33) lauern knapp dahinter.