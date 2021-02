Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die achte Niederlage in Serie kassiert. Detroit verlor beim Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning 1:3. Greiss wehrte 29 von 31 Schüssen ab, beim dritten Treffer der Gastgeber hatte Greiss in der Schlussphase des Spiels das Tor bereits verlassen.

Das Team um Greiss belegt in der Division Discover Central den achten und letzten Platz, Tampa ist Spitzenreiter.