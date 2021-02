Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und Nationalmannschaftskollege Dominik Kahun bleiben mit den Edmonton Oilers in der Erfolgsspur. Als Vorbereiter des zweiten Tores zum 3:0-Erfolg bei den Vancouver Canucks leistete der letztjährige MVP Draisaitl seinen Beitrag zum fünften Sieg der Oilers nacheinander in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Edmonton bleibt Tabellenzweiter in der North Division.

Schlusslicht mit allerdings aufsteigender Tendenz sind die Ottawa Senators um den deutschen Top-Rookie Tim Stützle. Der 19 Jahre alte Angreifer gab beim 6:1 über die Calgary Flames die Vorlage zum 1:0. Es war bereits die elfte Torbeteiligung im 19. NHL-Spiel für Stützle, dessen Team den dritten Sieg in Folge verbuchte.

Torhüter Thomas Greiss kam beim 5:2 der Detroit Red Wings gegen die Nashville Predators nicht zum Einsatz.