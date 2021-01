Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun glaubt an den ganz großen Durchbruch von Ausnahmetalent Tim Stützle in der NHL.

"Er wird auf jeden Fall mal ein Superstar in dieser Liga sein, davon gehe ich aus", sagte der Stürmer der Edmonton Oilers dem SID: "Er hat schon überall gezeigt, was für ein Potenzial er hat. Ob das in Deutschland war oder bei der Junioren-WM, wo er für mich der beste Spieler war." (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Stützle traf in seinem zweiten Spiel für Ottawa

Der 19-jährige Stützle war im NHL-Draft von den Ottawa Senators an dritter Position gezogen worden. In seinem zweiten Spiel für seinen neuen Klub erzielte Stützle gleich sein erstes Tor. (SERVICE: NHL-Tabelle)

"Es war definitiv ein großartiges Gefühl, aber am Ende hätte ich gerne gewonnen", hatte Stützle nach der 2:3-Niederlage gegen die Toronto Maple Leafs gesagt. Zuletzt fehlte der Rookie wegen einer laut Vereinsangaben "kleineren Verletzung" im Kader.