Jetzt steht er mit dem wertvollsten Spieler der stärksten Eishockey-Liga der Welt gewissermaßen schon auf einer Stufe - und jagt künftig auch in Kanada dem Puck hinterher:

Tim Stützle ist an dritter Stelle im NHL-Draft ausgewählt worden und damit genauso früh wie der frisch gekürte NHL-MVP Leon Draisaitl vor sechs Jahren.

In der Nacht zu Mittwoch wählten die Ottawa Senators den 18 Jahre alten Angreifer der Adler Mannheim.

Stützle genauso früh wie Draisaitl gedraftet

Ebenfalls in der ersten Runde des Drafts kam Lukas Reichel von den Eisbären Berlin zum Zug. Die Chicago Blackhawks entschieden sich für den ebenfalls 18-jährigen Stürmer auf Rang 17.

Es ist ein großartiges Gefühl", sagte Reichel, nachdem er ausgerechnet von seinen "Lieblingsteam in der NHL" gedraftet worden war.

Stützle erklärte derweil in einer Videopressekonferenz: "Das ist einfach eine große Ehre. Mein Ziel ist es, mit Ottawa Pokale zu gewinnen, ich möchte so schnell wie möglich in der NHL spielen."

Das in Viersen geborene Ausnahmetalent dachte dabei sogleich an Draisaitl, den er zu seinem Vorbild zählt.

Stützle will Draisaitl nacheifern

"Mein Ziel ist am Ende, eine lange und erfolgreiche NHL-Karriere zu haben", sagte er. "Was Leon letzte Saison gemacht hat - und er wurde auch als Dritter gedraftet - das ist einfach unglaublich. Das ist auch mein Ziel, so zu sein."

Draisaitl schreibt NHL-Geschichte

Stützle hält nun gemeinsam mit Draisaitl den Rekord bei den Männern, was die früheste Auswahl eines deutschen Sportlers in einer der nordamerikanischen Profiligen angeht.

An erster Stelle wurde der kanadische Stürmer Alexis Lafreniere von den New York Rangers gezogen.

In der DEL (ausgewählte Spiele LIVE im TV auf SPORT1) war er in der abgelaufenen Saison mit sieben Toren und 27 Vorlagen zum "Rookie des Jahres" avanciert.

Basketballerin Sabally hält Rekord

Getoppt wird das nur von Satou Sabally: Die deutsche Basketballerin war vor dieser Saison von den Dallas Wings an zweiter Stelle ausgewählt worden und hatte damit den Bestwert aufgestellt.

Zur Erinnerung: Der Kölner Draisaitl war 2014 an dritter Stelle von den Edmonton Oilers auserkoren worden. Erst vor wenigen Wochen war der Topscorer als erster Deutscher zum MVP gewählt worden.

Auch Moritz Seider war im vergangenen Jahr in den Top 10 gelandet, hatte bei den Detroit Red Wings an sechster Stelle den Vorzug bekommen.