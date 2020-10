Die Buffalo Sabres haben beim dritten deutschen Eishockey-Talent im NHL-Draft 2020 zugeschlagen!

Die New Yorker Franchise entschied sich an Position 34 in der zweiten Runde für John-Jason Peterka. Zuvor waren Tim Stützle (Nr. 3 zu den Ottawa Senators) und Lukas Reichel (Nr. 17 zu den Chicago Blackhawks) in der ersten Runde gepickt worden.

Peterka steht seit Sommer 2019 beim EHC Red Bull München unter Vertrag, ist aber seit August 2020 an den EC Red Bull Salzburg ausgeliehen. Der 18-Jährige ist Stürmer.

Die Sabres haben bislang noch keinen Titel in der NHL gewonnen und verpassten auch in der vergangenen Saison als 13. der Eastern Conference die Playoffs.

Mit Dominik Kahun steht dort bereits ein deutscher Nationalspieler im Kader.