Die New York Islanders haben im Playoff-Viertelfinale der NHL auch ihren zweiten Matchball vergeben. Das Team des deutschen Torhüters Thomas Greiss, der erneut nicht zum Einsatz kam, verlor gegen die Philadelphia Flyers 4:5 nach Verlängerung und kassierte damit in der Best-of-Seven-Serie den Ausgleich zum 3:3. Das entscheidende Spiel findet am Samstagabend (Ortszeit) in Toronto statt. (Spielplan und Ergebnisse der NHL-Playoffs)

Die Islanders führten führten zwischenzeitlich, erst in der 50. Minute kassierten sie den Ausgleich durch Scott Laughton. In der zweiten Verlängerung schlug dann Iwan Proworow für die Flyers zu. Der Sieger der Serie trifft auf die Tampa Bay Lightning, die die Boston Bruins in fünf Spielen ausgeschaltet hatten.

Bei den in Edmonton ausgespielten Duellen im Westen ist dagegen noch alles offen. Die Vancouver Canucks erzwangen durch ein klares 4:0 gegen die Vegas Golden Knights ein Entscheidungsspiel, auch die Colorado Avalanche und die Dallas Stars müssen in eine siebte Partie.