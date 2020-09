Die New York Islanders haben das vorzeitige Halbfinal-Aus in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL vorerst verhindert.

Ohne die deutschen Nationalspieler Thomas Greiss und Tom Kühnhackl gewannen die Islanders Spiel fünf der Best-of-Seven-Serie gegen die Tampa Bay Lightning mit 2:1 in der zweiten Verlängerung.

Somit steht es insgesamt 3:2 für Tampa Bay, das damit immer noch zwei weitere Matchbälle zum Finaleinzug hat.

Jordan Eberle (93.) schoss New York in der zweiten Overtime zum Sieg. Davor hatte Ryan Pulock (16.) die Islanders in Führung gebracht, ehe Victor Hedman (25.) ausglich.

Die sechste Partie findet in der Nacht zum Freitag (2.00 Uhr) statt.

Im Finale um den Stanley Cup warten auf den Gewinner der Serie die Dallas Stars, die sich in der Vorschlussrunde gegen die Vegas Golden Knights durchgesetzt hatten.