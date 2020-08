Die Nationalspieler Tom Kühnhackl und Thomas Greiss haben mit den New York Islanders beim NHL-Finalturnier um den Stanley Cup den ersten Matchball für den Playoff-Einzug vergeben.

In der Qualifikationsrunde verloren die Islanders am Mittwoch das dritte Spiel im Best-of-five gegen die Florida Panthers in Toronto 2:3, sie liegen aber insgesamt mit 2:1 Siegen vorne.

Am Freitag können die Islanders im vierten Spiel eine entscheidende fünfte Begegnung verhindern und ins Achtelfinale einziehen. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die nordamerikanische Profiliga für ein verkürztes Saisonfinale in Turnierform in den kanadischen Spielorten Edmonton und Toronto entschieden.