Die Tampa Bay Lightning haben in einem epischen Auftaktspiel im Achtelfinale der Playoffs in der NHL den längeren Atem behalten.

Nach 150 Minuten und 27 Sekunden siegte das Team aus Florida im viertlängsten Playoff-Spiel der Ligageschichte durch den Treffer von Brayden Point in der fünften Overtime mit 3:2 gegen die Columbus Blue Jackets und ging mit 1:0 in der Best-of-seven-Serie in Führung.

Da die Partie in der Scotiabank Arena in Toronto sich insgesamt über einen Zeitraum von sechs Stunden und 13 Minuten erstreckte, musste das im Anschluss angesetzte Spiel eins der Serie zwischen den Boston Bruins und den Carolina Hurricanes auf Mittwochmorgen 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr/MESZ) verlegt werden - die längste Begegnung aller Zeiten im Jahr 1936 zwischen den Detroit Red Wings und den Montreal Maroons dauerte 167:30 Minuten.

Deutlich kürzer, aber ebenso erfolgreich verlief der Auftakt für den deutschen Nationalspieler Tobias Rieder und die Calgary Flames. Der 27-Jährige feierte mit den Kanadiern einen 3:2-Sieg gegen die Dallas Stars. Rieder kam auf knapp elf Minuten Eiszeit.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die NHL für ein verkürztes Saisonfinale in Turnierform in den kanadischen Spielorten Edmonton und Toronto entschieden.