Trotz einer überragenden Leistung von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl stehen die Edmonton Oilers in der Qualifikationsrunde NHL vor dem Aus.

Die Kanadier unterlagen den Chicago Blackhawks durch zwei Tore im Schlussdrittel 3:4 und liegen in der Best-of-Five-Serie 1:2 zurück. Draisaitl traf in eigener Halle zweimal selbst und legte seinem kongenialen Sturmpartner Connor McDavid den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 auf.

Oilers brauchen zwei Siege

Die Oilers benötigen damit zwei Siege in Folge gegen die Blackhawks, um das vorzeitige Ausscheiden zu vermeiden. Am Freitagabend kommt es zum vierten Spiel. Der Sieger der Serie zieht ins Achtelfinale der Playoffs ein.

Bereits zuvor hatten Tom Kühnhackl und Thomas Greiss mit den New York Islanders den ersten Matchball für den Play-off-Einzug vergeben. Gegen die Florida Panthers verloren die Islanders in Toronto 2:3, sie liegen aber insgesamt mit 2:1 Siegen vorne. Am Freitag können die Islanders im vierten Spiel eine entscheidende fünfte Begegnung verhindern und ins Achtelfinale einziehen.

Erneut ohne Verteidiger Korbinian Holzer verloren die Nashville Predators gegen die Arizona Coyotes 1:4 und stehen angesichts eines 1:2-Rückstandes in der Serie bereits unter Druck. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die NHL für ein verkürztes Saisonfinale in Turnierform in den kanadischen Spielorten Edmonton und Toronto entschieden.