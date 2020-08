Auch im dritten Anlauf sind die New York Islanders ohne Stürmer Tom Kühnhackl und Goalie Thomas Greiss erfolgreich gewesen und haben sich in eine perfekte Ausgangsposition im Playoff-Achtelfinale gebracht.

Das Team aus dem Big Apple bezwang die Washington Capitals um Superstar Alexander Ovechkin mit 2:1 nach Verlängerung und ging in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0 in Führung.

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Mathew Barzal (65.) erzielte den entscheidenden Treffer in der Overtime in Toronto. Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch können die Isles den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

Den Gegner ermitteln die Boston Bruins und die Carolina Hurricanes (Stand: 2:1).