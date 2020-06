Als erst dritter farbiger NHL-Spieler wird Jarome Iginla in die Ruhmeshalle der Eishockeys aufgenommen.

Iginla (42), zweimaliger Olympiasieger mit Kanada, bestritt von 1996 bis 2017 1554 Spiele in der stärksten Liga der Welt, die meisten davon für die Calgary Flames.

"Als ich aufgewachsen bin, habe ich das Hockeyspielen einfach geliebt. Ich habe mich selbst nicht als schwarzen Hockeyspieler gesehen, gleichwohl ist mir bewusst gewesen, dass ich einer bin", sagte der in der Eishockey-Metropole Edmonton geborene Angreifer.

Fuhr und O'Ree sind Iginlas Vorgänger

Vor Iginla waren bereits 2003 Grant Fuhr und 2018 Willie O'Ree in die in Toronto beheimate Hall of Fame aufgenommen worden. Fuhr glänzte als Goalie in der legendären Mannschaft der Edmonton Oilers um Wayne Gretzky. O'Ree, 1958 erster schwarze NHL-Spieler, war für seine Verdienste rund um Minderheiten nach seiner Karriere geehrt worden. Als einzige schwarze Frau schaffte es Hockey-Pionierin Angela James in die Ruhmeshalle.

"Meine Mutter hat mich heute an ein Foto erinnert, dass ich mit Grant Fuhr gemacht hatte, als ich 10 war. Es ist ziemlich klasse, dass Grant in die Hall of Fame aufgenommen wurde - und ich jetzt auch", sagte Iginla: "Wenn andere Minderheiten, andere schwarze Kids sehen, dass so etwas möglich ist, könnte daraus etwas Besonderes entstehen."

Bis zur Jahrtausendwende waren dunkelhäutige Spieler in der NHL eine absolute Ausnahmerscheinung. Auch wenn sich dies in den vergangenen zehn Jahren ein wenig geändert hat, sind immer noch rund 97 Prozent der Spieler in der Topliga weiß.

Neben Iginla werden die früheren NHL-Stars Marian Hossa, Kevin Lowe, Kim St-Pierre und Doug Wilson sowie der langjährige Offizielle Ken Holland bei einer Zeremonie am 15. November in die Hall of Fame aufgenommen.