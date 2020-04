Center Colby Cave, Teamkollege des deutschen Superstars Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers in der NHL, ist nach einer Gehirnblutung in ein künstliches Koma versetzt worden.

Wie die Oilers mitteilten, ist der 25 Jahre alte Stürmer in der Nacht auf Dienstag auf die Intensivstation des Sunnybrook Hospital in Toronto verlegt worden, zuvor hatten die Rettungskräfte ihn zunächst in ein näher gelegenes Krankenhaus in Barrie gebracht.

Anzeige

Da die NHL-Saison aufgrund der Corona-Pandemie seit dem 12. März für unbestimmte Zeit ausgesetzt ist, war Cave von Edmonton in seine Heimat in einem Vorort Torontos zurückgekehrt.

"Ich habe heute Morgen mit Colbys Frau gesprochen", sagte Ken Holland, General Manager der Oilers: "Im Laufe der letzten Nacht hatte er einige Kopfschmerzen und so weiter, also haben sie ihn in das Krankenhaus in Barrie gebracht und festgestellt, dass er eine Art Gehirnblutung hatte. Danach wurde ins Krankenhaus nach Toronto transportiert."