Die Montréal Canadiens haben den russischen Eishockeystar Ilya Kovalchuk nach nicht einmal acht Wochen wieder abgegeben.

Der Rekordmeister der NHL schickte den 36-Jährigen kurz vor Transferschluss im Tausch gegen einen Drittrundenpick im nächsten Draft zu den Washington Capitals. In der US-Hauptstadt wird Kovalchuk künftig an der Seite seines Landsmanns und Freundes Alexander Ovechkin spielen.

Mitte Dezember hatten die Los Angeles Kings Kovalchuk nach gut eineinhalb Jahren vor die Tür gesetzt, Montreal holte den Torjäger Anfang Januar für das Minimalgehalt. Im Trikot der Canadiens kam Kowaltschuk in 22 Einsätzen auf 13 Scorerpunkte. In 17 Spielen für L.A. hatte er in dieser Saison neun Punkte verbucht.

Der zweimalige Weltmeister und Olympiasieger von 2018 war zur vergangenen Saison nach fünf Jahren in seiner Heimat in die NHL zurückgekehrt. In seiner ersten Spielzeit bei den Kings kam er in 64 Einsätzen auf 16 Tore und 34 Punkte. Im Trikot der Atlanta Thrashers durchbrach Kovalchuk fünfmal die 40-Tore-Marke. Von 2009 bis 2013 spielte er für die New Jersey Devils.