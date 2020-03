Die stärkste Eishockey-Liga der Welt LIVE im Free-TV: Neben vielen Livespielen auf SPORT1+ gibt es ausgewählte Partien der NHL auch auf SPORT1 zu sehen.

Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Am heutigen NHL-Spieltag wird ein US-amerikanisch-kanadisches Duell auf SPORT1 geboten. Tobias Rieder und seine Calgary Flames sind bei den Florida Panthers zu Gast. (NHL: Florida Panther - Calgary Flames, ab 22 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Dabei steht für beide Teams viel auf dem Spiel. Aktuell würde Florida die Playoffs verpassen. Die Qualifikation über die Wild Card ist außerdem für die Panthers schon so gut wie gegessen. Auf Rang elf in der Eastern Conference ist man weit abgeschlagen. Aber in der Atlantic Division kann man sich vielleicht noch an den Toronto Maple Leafs vorbeischieben. Voraussetzung dafür sind allerdings Siege, Siege, Siege! (SERVICE: Die Tabelle der NHL)

Für Rieders Team aus Calgary sieht die Sache schon etwas besser aus. In der Western Conference belegt man momentan den besten Wild Card-Platz. Zusätzlich haben die Kanadier noch eine Chance auf einen der ersten drei Plätze in der Central Division. Dort liefern sich die viertplatziertern Flames einen spannenden Vierkampf mit den Vegas Golden Knights, Vancouver Canucks und den Edmonton Oilers. Daher gilt auch für Calgary: Verlieren verboten!

So können Sie Florida Panther - Calgary Flames LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App