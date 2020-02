Die stärkste Eishockey-Liga der Welt LIVE im Free-TV: Neben vielen Livespielen auf SPORT1+ gibt es ausgewählte Partien der NHL auch auf SPORT1 zu sehen.

Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Am heutigen NHL-Spieltag hat Deutschlands Superstar Leon Draisaitl seinen Auftritt auf SPORT1. Mit seinen Edmonton Oilers gastiert er in der PNC Arena der Carolina Hurricanes. (NHL: Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers, ab 23.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) SPORT1 schaltet ab 23.00 LIVE in das Spiel. Auf SPORT1+ sind Sie bereits vom ersten Bully an dabei.

Beide Teams haben gute Chancen auf die Playoffs und wollen sich in der Endphase der Regular Season keine Ausrutscher mehr erlauben. (SERVICE: Die Tabelle der NHL)

Auch diesmal wird bei den Oilers viel vom deutschen Superstar und seinem kongenialen Partner Connor McDavid abhängen, um bei den Hurricanes den wichtigen Auswärtssieg zu landen.

So können Sie Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App