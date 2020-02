Meilenstein für Eishockey-Superstar Alexander Ovechkin!

Der Flügelstürmer der Washington Capitals hat gegen die New Jersey Devils seinen 700. Karrieretreffer erzielt und steigt damit in einen elitären Kreis auf. Nur sieben weiteren Spielern in der NHL ist dieses Kunststück bis dato gelungen: Wayne Gretzky, Gordie Howe, Jaromir Jagr, Brett Hull, Marcel Dionne, Phil Esposito und Mike Gartner.

Anzeige

Auf dem Weg zu seinem 700. Treffer hatte der 34-Jährige einen selbst für ihn bemerkenswerten Lauf. Ovechkin erzielte zuletzt zwischen dem 7. Januar und 4. Februar in zehn Spielen 16 Treffer - inklusive drei Hattricks - und stellte sich damit auf 698 Tore. Aber auch unabhängig vom 700. Treffer sind seine Zahlen beeindruckend. Insgesamt 27 Hattricks und elf Saisons, in welchen er mindestens 40 Tore erzielte, hat Ovechkin auf dem Konto.

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Ovechkin nähert sich Gartner

Als der NHL-Star zu früheren Zeitpunkten auf den Meilenstein, auf den er zusteuerte, angesprochen wurde, gab er sich meist bescheiden. "Wenn man zu viel darüber nachdenkt, wird man es nie schaffen", sagte er Anfang des Monats. "Also muss ich da rausgehen und spielen."

Oveckin ist der erste russische Spieler, der die Marke von 700 Treffern durchbrach und der dritte Profi bei Washington, der sich nach Gartner und Jagr in die Liste eintragen konnte - wobei die Beiden ihren 700. Treffer nicht im Capitals-Trikot erzielten. Auf Gartner und damit Platz sieben im Ranking fehlen Ovechkin noch acht Tore.