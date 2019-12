Der schwedische NHL-Stürmer Oskar Lindblom (23) ist an einer seltenen Krebsart erkrankt und wird voraussichtlich in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Bei Lindblom wurde das Ewing-Sarkom diagnostiziert, eine Form von Knochenkrebs, das gab sein Klub Philadelphia Flyers bekannt.

Anzeige

"Die Flyers werden alles tun, um Oskar zu unterstützen und dafür sorgen, dass er die bestmögliche Hilfe erhält", sagte General Manager Chuck Fletcher.

Lindblom hat in dieser Saison in 30 Einsätzen elf Tore und sieben Assists verbucht, er führt die Torjägerliste des Klubs gemeinsam mit Travis Konecny an.