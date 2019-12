Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers drohen in der NHL nach starkem Saisonstart immer weiter abzurutschen. (Tabelle der NHL)

Im kanadischen Duell mit den Calgary Flames unterlagen die Oilers klar 1:5 und kassierten die achte Niederlage aus den vergangenen zehn Spielen. Damit zogen die Flames in der Tabelle der Pacific Division an den Oilers vorbei auf Platz drei, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

Draisaitl blieb ebenso ohne Scorerpunkt wie Tobias Rieder aufseiten der Flames.

Kahun und Kühnhackl tragen sich in Scorerliste ein

Besser lief es für Nationalspieler Dominik Kahun und die Pittsburgh Penguins. Beim 5:2-Erfolg bei den Nashville Predators gab Kahun die Vorlage zum zwischenzeitlichen 5:1 von Juuso Riikola. Auch Tom Kühnhackl trug sich bei der 2:5-Niederlage der New York Islanders bei den Chicago Blackhawks mit einer Vorlage in die Scorerliste ein.

Islanders-Goalie Thomas Greiss saß über weite Strecken des Spiels auf der Bank, bei knapp zwölf Minuten Eiszeit parierte er acht von elf Schüssen. (Spielplan der NHL)