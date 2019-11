Nationaltorwart Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der NHL schnell wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Zwei Tage nach der Overtime-Niederlage gegen die Pittsburgh Penguins (3:4) bezwangen die Islanders die Florida Panthers 2:1 und feierten den elften Sieg aus den vergangenen zwölf Spielen.

Greiss wehrte 37 Schüsse auf sein Tor ab, Tom Kühnhackl fehlte den New Yorkern verletzt.

Aus dem Tritt geraten sind hingegen die Buffalo Sabres mit ihrem deutsch-kanadischen Coach Ralph Krueger.

Nach einem überraschend starken Saisonstart kassierten die Sabres im Rahmen der Global Series in Stockholm gleich zwei Niederlagen gegen Tampa Bay Lightning.

Einen Tag nach dem 2:3 verloren die Sabres mit 3:5 und mussten die vierte Niederlage nacheinander hinnehmen.