Angreifer Tobias Rieder hat in der NHL mit den Calgary Flames die zweite Niederlage in Folge kassiert. Das Team des deutschen Nationalspielers unterlag den Dallas Stars 1:3 und verpasste den Anschluss an die Spitzengruppe der Western Conference.

Mit 23 Punkten aus 21 Partien stehen die Flames im Westen auf Rang sechs. Rieder, der erst kurz vor Saisonbeginn nach seinem Vertragsende bei den Edmonton Oilers in Calgary eine neue Aufgabe fand, stand knapp zehn Minuten auf dem Eis und blieb ohne Scorerpunkt.

Nationaltorwart Thomas Greiss musste beim 5:4-Erfolg seiner New York Islanders gegen die Toronto Maple Leafs seinem russischen Kontrahenten Semjon Warlamow den Vortritt lassen. Teamkollege Tom Kühnhackl fehlte erneut mit einer nicht näher definierten Unterkörperverletzung.