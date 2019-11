Die stärkste Eishockey-Liga der Welt live im Free-TV: Neben vielen Livespielen auf SPORT1+ gibt es ausgewählte Partien der NHL auch auf SPORT1 zu sehen.

Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Mit dem Duell zwischen den Boston Bruins und den New York Rangers zeigt SPORT1 am Freitag zur besten Sendezeit LIVE ab 19:00 Uhr erstmals in dieser Saison ein NHL-Spiel im Free-TV.

Boston Bruins derzeit bestes NHL-Team

Nach vier Siegen in Folge ist Boston aktuell das beste Team der Liga. Heute steht das Traditionsduell gegen die New York Rangers auf dem Programm.

Beide Teams konnten insgesamt bereits zehn Stanley-Cup-Siege bejubeln, die großen Erfolge liegen allerdings bereits einige Zeit zurück.

Zu den Stars gehören seit Jahren die Goalies: Der Finne Tuukka Rask steht seit 2007 bei den Bruins im Kasten, auf der Gegenseite hält Henrik Lundqvist den Rangers sogar bereits seit 2005 die Treue.

Boston ist derzeit in bestechender Form und unterstrich dies zuletzt eindrucksvoll mit dem 8:1-Kantersieg über die Montreal Canadiens. Dabei erzielte der Tscheche David Pastrnak einen Hattrick.

Dagegen kämpfen die Rangers um den Anschluss an die Playoff-Ränge im Osten. Als Zwölfter ist man zumindest noch in Schlagweite, mit zuletzt zwei Siegen in Serie ist New York aktuell gut drauf.

