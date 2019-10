Tom Kühnhackl fällt nach einem Banden-Crash mehrere Wochen aus © Getty Images

Die New York Islanders müssen in den nächsten Wochen ohne Tom Kühnhackl auskommen. Der Stürmer prallt im Spiel bei den Ottawa Senators heftig in die Bande.