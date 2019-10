Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der NHL zum fünften Sieg in Folge und dem besten Saisonstart des Altmeisters seit 34 Jahren geführt.

Die Kanadier setzten sich am Samstag mit 4:1 bei den New York Rangers durch, Draisaitl bereitete das Siegtor von Connor McDavid (50.) vor und erzielte den dritten und vierten Treffer selbst (54./60.). (Spielplan der NHL)

Kakko trifft erstmals in NHL

Es waren bereits die Scorerpunkte neun bis elf für den gebürtigen Kölner, der in der vergangenen Saison mit 50 Toren und 55 Assists in die absolute Elite der Liga vorgestoßen war. "Ich habe einen Schritt in die richtige Richtung gemacht", hatte Draisaitl zuletzt bei SPORT1 gemeint. Die Oilers waren durch das erste NHL-Tor des 18-jährigen Finnen Kaapo Kakko in Rückstand geraten (19.). Der Schwede Oscar Klefbom glich im Mitteldrittel aus (27.).

Mit fünf Siegen war Edmonton zuletzt in die Saison 1985/86 gestartet. Damals waren die Oilers um die Eishockey-Legende Wayne Gretzky die dominierende Mannschaft der NHL, die zwischen 1984 und 1990 fünfmal den Stanley Cup gewann. Für die Rangers um Startorwart Henrik Lundqvist war es im dritten Saisonspiel die erste Niederlage.