Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl (27) wird auch in der kommenden NHL-Saison bei den New York Islanders spielen. Der Nationalspieler unterzeichnete bei der Franchise aus der nordamerikanischen Profiliga einen neuen, mit 850.000 US-Dollar (ca. 752.000 Euro) dotierten Ein-Jahres-Vertrag. Das bestätigten die Islanders nun offiziell.

Dem Sohn von Erich Kühnhackl gelangen in der abgelaufenen Saison vier Tore und fünf Vorlagen in 36 Hauptrundenspielen, dazu kamen acht Einsätze mit drei Assists in den Play-offs. Kühnhackl war zur Saison 2018/19 nach Long Island gewechselt, zuvor hatte er 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins den NHL-Titel gewonnen. Der Stürmer geht im Oktober in seine fünfte NHL-Spielzeit.

Seinen größten Auftritt für die Nationalmannschaft hatte Kühnhackl im September 2016, als er mit seinem Treffer gegen Lettland die Olympia-Qualifikation für Pyeongchang 2018 ermöglichte.