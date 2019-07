Der deutsche Nationaltorhüter Thomas Greiss kämpft in der kommenden NHL-Saison mit Semyon Varlamov um den Platz im Kasten der New York Islanders. Der Klub aus dem Big Apple hat den Russen von Colorado Avalanche geholt, dafür geht der Schwede Robin Lehner zu den Chicago Blackhawks.

Lehner (46 Einsätze) und Greiss (43 Einsätze) waren in der abgelaufenen Hauptrunde bei den Islanders zu fast gleichen Teilen eingesetzt worden. In den Playoffs erhielt Lehner den Vorzug, nun unterschrieb er für ein Jahr bei den Blackhawks.

Varlamov unterschreibt für vier Jahre

Varlamov, der in New York einen Vierjahresvertrag erhielt, teilte sich zuletzt in Colorado die Arbeit mit dem deutschen Nationalkeeper Philipp Grubauer. Der Rosenheimer machte allerdings alle zwölf Playoff-Spiele.