NHL-Playoffs: Philipp Grubauer und Colorado Avalanche scheiden aus

Der Traum von NHL-Goalie Philipp Grubauer und den Colorado Avalanche ist geplatzt.

Sie unterlagen den San Jose Sharks in Spiel 7 der Conference-Semifinals mit 2:3 und sind damit aus den NHL-Playoffs ausgeschieden.

Söderholm hofft auf Grubauer

Dadurch steht der deutsche Goalie aber für die Eishockey-WM (10-26. Mai LIVE auf SPORT1) zur Verfügung und könnte von Bundestrainer Toni Söderholm nominiert werden.

"Philipp ist ein Thema. Er ist einer der stärksten Torhüter in der NHL. Er ist für uns interessant", sagte Söderholm am Dienstag bei SPORT1 und ergänzte: "Wenn es dazu kommt (Playoff-Aus mit Colorado; Anm. d. Red.), kontaktieren wir ihn und hoffen, dass er kommt." Der Torwart hatte zuletzt sein Interesse an einer WM-Teilnahme bekundet.

Im entscheidenden Spiel zeigte Grubauer 24 Paraden und kam auf eine Save-Quote von knapp 89 Prozent.

Die Tore für die siegreichen Sharks, die nun auf die St. Louis Blues treffen, erzielten Tomas Hertl, Joonas Donskoi und Joe Pavelski. Auf Seiten der Avalanche trafen Tyson Jost und Mikko Rantanen. Im Osten treffen die Boston Bruins auf die Carolina Hurricanes.