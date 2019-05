Die Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl und Thomas Greiss sind mit den New York Islanders im Playoff-Viertelfinale der NHL gescheitert.

Die Islanders kassierten mit einem 2:5 bei den Carolina Hurricanes die vierte Niederlage und verloren die Best-of-seven-Serie mit 0:4.

Greiss wird eingewechselt

Goalie Greiss wurde beim Stand von 1:3 für Robin Lehner eingewechselt und wehrte neun Schüsse ab, kassierte allerdings auch noch zwei Treffer. Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Kühnhackl war rund zehn Minuten auf dem Eis. Sowohl Kühnhackl als auch Greiss könnten nun relativ schnell zur deutschen Nationalmannschaft stoßen, die sich in Mannheim auf die WM in der Slowakei (10. bis 26. Mai LIVE im TV auf SPORT1) vorbereitet. Die Teilnahme von Islanders-Verteidiger Dennis Seidenberg, der die Saison ohne Einsatz beendete, gilt allerdings als unrealistisch.

Die Islanders hatten sich in der ersten Runde der Playoffs mit 4:0 gegen die Pittsburgh Penguins durchgesetzt, waren gegen Carolina aber chancenlos. "Wir haben uns mit dem Tore erzielen in dieser Serie sehr schwer getan und wir konnten einfach nicht noch mehr als drei Gegentreffer kassieren. Ich dachte, mit dem Wechsel könnte ich die Situation etwas beruhigen, dass die Jungs sich für Greiss nochmal fokussieren. Aber wir sind einfach nicht mehr herangekommen", sagte Islanders-Trainer Barry Trotz.

Im Finale der Eastern Conference bekommt es Carolina entweder mit den Boston Bruins oder den Columbus Blue Jackets zu tun. In der Serie steht es 2:2. Im Westen gewannen die Dallas Stars bei den St. Louis Blues mit 2:1 und gingen in der Serie mit 3:2 in Führung.