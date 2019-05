Die Boston Bruins aus der NHL stehen vor dem Einzug ins Stanley-Cup-Finale.

In der Nacht zum Mittwoch gewann der sechsmalige Meister das dritte Halbfinal-Spiel bei den Carolina Hurricanes mit 2:1. Insgesamt steht es in der best-of-seven-Serie 3:0 für Boston.

Anzeige

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Die Entscheidung könnte bereits Freitagmorgen (2.00 Uhr MESZ) fallen, wenn die Bruins zum vierten Duell in Raleigh/North Carolina antreten. Im zweiten Halbfinale, das am Donnerstag (2.00 Uhr) in die dritte Runde geht, steht es zwischen den San Jose Sharks und den St. Louis Blues 1:1.