In der NHL haben die Boston Bruins einen weiteren Schritt in Richtung Stanley-Cup-Finale gemacht. Gegen die Carolina Hurricanes setzten sich die Bruins in Spiel zwei der Best-of-seven-Serie klar mit 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) durch.

Damit führt Boston im Finale der Eastern Conference mit 2:0 und brauch nur noch zwei Siege, um ins Meisterschaftsfinale der NHL einzuziehen.

Für Boston stellten Matthew Grzelcyk mit zwei Treffern sowie Jake DeBrusk und Connor Clifton schon nach zwei Dritteln die Weichen auf Sieg.

Im Schlussdrittel machten David Backes und Danton Heinen dann aus Bruins-Sicht alles klar. Carolina gelang lediglich noch Ergebniskosmetik durch Justin Williams und Teuvo Teravainen, der einen krassen Patzer von Bostons finnischem Star-Keeper Tuukka Rask nutzte.

