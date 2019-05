Leon Gawanke (19) ist dem Traum vom Sprung in die NHL einen Schritt näher gekommen.

Der Verteidiger aus Berlin hat bei den Winnipeg Jets einen auf drei Jahre befristeten Einstiegsvertrag unterschrieben. Der Teenager bekommt pro Saison 810.000 Dollar (rund 725.000 Euro). Das gaben die Kanadier bekannt.

Gawanke, der mit der deutschen U20 im Dezember den Aufstieg in die A-Gruppe geschafft hatte, war 2017 von den Jets in der fünften Runde (Position 136) gedraftet worden.

In den vergangenen drei Spielzeiten stand der Youngster in der Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) für die Cape Breton Screaming Eagles auf dem Eis. Mit 57 Punkten (17 Tore, 40 Vorlagen) war Gawanke 2018/19 in der Liga drittbester Verteidiger.