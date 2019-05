49 Jahre sind vergangen, seit die St. Louis Blues zum letzten Mal im Finale der NHL (LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVETICKER) standen. Nun haben sie nach einer langen Durststrecke erneut die Chance, sich zum ersten Mal den Stanley Cup zu sichern.

Und wie schon 1970 geht es in der Endspielserie gegen die Boston Bruins. "Das ist unglaublich. Diese Stadt hat darauf schon so lange gewartet. Jetzt fehlen noch vier Siege. Wir müssen einfach so weiter machen", ist Stürmer Pat Maroon heiß auf die Duelle.

Doch damit St. Louis seine Premiere feiern und die wichtigste Eishockey-Trophäe der Welt in die Höhe stemmen kann, muss viel zusammen kommen. Denn die Bruins gehen als Favorit in die Best-of-Seven-Serie.

Boston Bruins Favorit gegen St. Louis Blues

Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger gewann sein Halbfinale gegen die Carolina Hurricanes locker mit 4:0. Die Regular Season beendete das Team aus der "Titletown" Boston mit 107 Punkten als drittbestes der ganzen Liga. (Tabellen der NHL)

Die Blues hingegen hatten beim 4:2 im Halbfinale gegen die San Jose Sharks mehr Probleme. Doch dass sie mit ihrer Außenseiterrolle gut umgehen können, hat die elftbeste Franchise der regulären Saison in den bisherigen Playoffs unter Beweis gestellt.

Aus den beiden Partien in den Hauptrundenspielen holte jede Mannschaft einen Sieg. Am 18. Januar in Boston setzten sich die Bruins klar mit 5:2 durch. Das Duell in St. Louis konnte ebenfalls die Heimmannschaft mit 2:1 nach Penaltyschießen für sich entscheiden.

Schwartz und Marchand wollen weiter glänzen

Zu den Topstars, die die Finalserie prägen dürften, gehören die beiden herausragenden Keeper Jordan Binnington (Blues) und Tuukka Rask (Bruins) sowie die jeweiligen Topscorer Jaden Schwartz (Blues) und Brad Marchand (Bruins).

Schwartz erzielte vor dem Finale in 19 Playoff-Spielen drei Tore und legte vier vor. Marchand traf in 17 Partien sieben Mal und gab elf Assists. Die erfolgreichsten Verteidiger sind Alex Pietrangelo (Blues) und Torey Krug (Bruins).

Die Termine des Stanley-Cup-Finals in der Übersicht:

Dienstag, 28. Mai, Spiel 1: Boston Bruins - St. Louis Blues (2 Uhr im LIVETICKER)

Donnerstag, 30. Mai, Spiel 2: Boston Bruins - St. Louis Blues (2 Uhr im LIVETICKER)

Sonntag, 2. Juni, Spiel 3: St. Louis Blues - Boston Bruins (2 Uhr im LIVETICKER)

Dienstag, 4. Juni, Spiel 4: St. Louis Blues - Boston Bruins (2 Uhr im LIVETICKER)

Freitag, 7. Juni, Spiel 5 (falls nötig): Boston Bruins - St. Louis Blues (2 Uhr)

Montag, 10. Juni, Spiel 6 (falls nötig): St. Louis Blues - Boston Bruins (2 Uhr)

Donnerstag, 13. Juni, Spiel 7 (falls nötig): Boston Bruins - St. Louis Blues (2 Uhr)

So können Sie die NHL-Playoffs LIVE verfolgen

