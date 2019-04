Die San Jose Sharks sind im Playoff-Viertelfinale der NHL Gegner des deutschen Nationaltorhüter Philipp Grubauer und Colorado Avalanche. Im entscheidenden siebten Achtelfinalspiel der Serie "Best of Seven" gewann San Jose gegen den letztjährigen Finalisten Vegas Golden Knights mit 5:4 nach Verlängerung. Colorado hatte sich bereits am vergangenen Freitag gegen die Calgary Flames durchgesetzt.

Nachdem die Sharks im dritten Drittel mit vier Toren in Überzahl einen 0:3-Rückstand wettmachen konnten, brachte Vegas' Jonathan Marchessault mit dem Ausgleich sein Team in die Verlängerung. Dort sorgte San Joses Barclay Goodrow für die Entscheidung.

Boston Bruins im Viertelfinale

Das Viertelfinale erreichten auch die Boston Bruins durch ein 5:1 im siebten Achtelfinalspiel gegen die Toronto Maple Leafs. Damit ist kein kanadisches Team mehr in der Runde der letzten Acht vertreten. Kanada wartet seit dem Triumph der Montreal Canadiens 1993 auf einen Stanley-Cup-Sieg.

Bostons Torhüter Tuukka Rask überzeugte mit 31 Paraden. In der zweiten Runde warten nun die Columbus Blue Jackets auf die Bruins.