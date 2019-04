NHL Playoffs: Washington Capitals scheiden aus und sorgen für Rekord

Der Titelverteidiger ist raus!

Die Washington Capitals scheitern in Spiel sieben der NHL-Playoffs gegen die Carolina Hurricanes nach einer 3:4-Niederlage in Double-Overtime. Damit sind erstmals in der Geschichte der NHL-Playoffs bereits in der ersten Runde alle vier Division-Champions ausgeschieden. (Spielplan der NHL-Playoffs)

Anzeige

Die Hurricanes kamen im dritten Drittel durch Jordan Staal zum Ausgleich und in der zweiten Verlängerung, mit noch elf Minuten auf der Uhr, erzielte Brock McGinn den Siegtreffer für Carolina. Goalie Petr Mrazek gelangen 34 Saves, während sein Gegenüber Braden Holtby zwar 38 Saves zeigte, aber einen Treffer mehr kassierte.

Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Für die Capitals trafen in der regulären Spielzeit Tom Wilson, Evgeny Kuznetsov und Andre Burakovsky. Superstar Alexander Ovechkin bereitete einen Treffer vor und zeigte eine sehr starke Partie. Auf Seiten der Hurricanes trafen Sebastian Aho und Teuvo Teravainen, bevor Staal das Team in die Verlängerung rettete.

Für die Hurricanes war es der erste Sieg in einer Playoff-Serie seit 2009, während Washington erstmals seit 2013 in der ersten Runde die Segel streichen musste.