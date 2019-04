Die St. Louis Blues stehen im Playoff-Viertelfinale der NHL. (SERVICE: Tabelle der NHL)

Das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri gewann am Samstag gegen die Winnipeg Jets 3:2 und entschied die Best-of-Seven-Serie mit 4:2 Siegen für sich. Überragender Mann am Samstag im Enterprise Center war Jaden Schwartz, der alle drei Treffer für die Blues erzielte.

Der Kanadier entschied damit eine ungewöhnliche Serie. Vor diesem sechsten Duell hatte in jedem Spiel das Auswärtsteam gewonnen, auch hatte der jeweilige Sieger in den ersten fünf Begegnungen stets einen Rückstand gedreht.

Am Samstag gewann St. Louis nun aber auf eigenem Eis und führte bereits mit 3:0, bevor die Jets noch einmal verkürzten.

St. Louis trifft nun auf die Dallas Stars oder die Nashville Predators. Dallas gewann am Samstag in Tennessee mit 5:3 und führt die Serie mit 3:2 an. (Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Zudem schickten die Washington Capitals die Carolina Hurricanes mit 6:0 nach Hause, auch das Team aus der US-Hauptstadt benötigt beim Stand von 3:2 nur noch einen Sieg.