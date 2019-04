31 Paraden und sogar eine Vorlage: Stanley-Cup-Sieger Philipp Grubauer war im Play-off-Halbfinale der Western Conference in der NHL beim 4:3 der Colorado Avalanche gegen die San Jose Sharks einmal mehr der gefeierte Held.

"Er ist der entscheidende Faktor, warum wir so gut da stehen. Er stach die letzten zwei Monate der regulären Saison heraus - und sticht nun auch in den Play-offs heraus. Er gibt uns in jedem Spiel die Chance zu gewinnen", lobte Avalanche-Verteidiger Tyson Barrie den erneut starken deutschen Nationaltorhüter in höchsten Tönen. Barrie glänzte selbst mit einem Treffer und zwei Assists.

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Durch den Erfolg glich Colorado nach dem 2:5 zum Auftakt der Serie zum 1:1 aus. Der Rosenheimer Grubauer (27) leitete das vorentscheidende 4:2 durch Nathan Mac Kinnon zusammen mit Matt Calvert ein. In der Nacht auf Mittwoch folgt Spiel drei in Denver.