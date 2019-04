NHL-Playoffs: Boston Bruins und St. Louis Blues kassieren Ausgleich

Die Boston Bruins und die St. Louis Blues haben in den zweiten Viertelfinal-Playoffs der NHL den Ausgleich kassiert.

Boston kassierte im heimischen TD Garden eine 2:3-Niederlage nach zweimaliger Verlängerung gegen Favoritenschreck Columbus Blue Jackets, Die Blues unterlagen den Dallas Stars 2:4. In beiden Begegnungen heißt es in der Serie best of seven damit 1:1.

Einer der beiden Matchwinner in Boston war Matt Duchene, der mit seinem vierten Playoff-Treffer nach 3:42 Minuten der zweiten Overtime für die Entscheidung zugunsten der Blue Jackets sorgte.

Zudem traf Artemi Panarin zweimal zum Ausgleich für Columbus, das zum Auftakt Topfavorit Tampa Bay Lightning mit 4:0 ausgeschaltet hatte.

Ebenfalls zwei Akteure sorgten maßgeblich für den Erfolg der Dallas Stars in St. Louis. Torwart Ben Bishop parierte 32 Schüsse auf sein Tor, Stürmer Roope Hintz steuerte zwei Treffer und einen Assist bei. "Ich liebe diese Spiele, sie machen am meisten Spaß", sagte Hintz.