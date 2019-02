Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl (27) hat nach mehr als fünf Wochen Pause ein erfolgreiches Comeback in der NHL gegeben.

In seinem erst zweiten Einsatz in diesem Jahr gewann der Stürmer aus Landshut mit den New York Islanders gegen Colorado Avalanche 4:3 nach Verlängerung.

Kühnhackl, der für den verletzten Cal Clutterbuck ins Aufgebot rutschte, bekam 13:11 Minuten Eiszeit und blieb ohne Scorerpunkt. Kühnhackl hatte 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins den NHL-Titel geholt.

Thomas Greiss kam im Tor der Islanders nicht zum Einsatz, bei Colorado saß NHL-Champion Philipp Grubauer ebenfalls auf der Bank.