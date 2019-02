Ex-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Los Angeles Kings in der NHL wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Zwei Tage nach der Niederlage bei den New York Islanders (2:4) siegten die Kalifornier mit Assistenzcoach Sturm an der Bande bei den New York Rangers 4:3 nach Verlängerung.

Anzeige

ANZEIGE: Jetzt die neuesten NHL-Fanartikel kaufen - hier geht es zum Shop

Den Siegtreffer für die Kings, die weiter das schlechteste Team im Westen sind, erzielte Tyler Toffoli schon nach 25 Sekunden der Overtime.

Unterdessen kassierte der lange verletzt gewesene Korbinian Holzer mit den Anaheim Ducks die zweite herbe Niederlage nach seinem Comeback.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NHL live & auf Abruf erleben

Zwei Tage nach der 3:9-Pleite bei den Winnipeg Jets gingen die Ducks bei den Toronto Maple Leafs mit 1:6 unter und verlieren nach ihrer vierten Niederlage in Serie die Playoff-Plätze im Westen immer weiter aus den Augen.