Ein Leon Draisaitl in Bestform war einer der Erfolgsgaranten der Edmonton Oilers, die beim 4:3 gegen die New York Islanders nach fünf Niederlagen in Serie endlich wieder einen Sieg in der NHL verbuchten.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler legte in der zweiten Minute der Verlängerung zum 4:3 von Connor McDavid auf, zuvor hatte der 23-Jährige die Oilers mit seinem 36. Saisontor mit 1:0 in Führung gebracht. (Tabellen der NHL)

Auch Nationalspieler Tobias Rieder steuerte einen Assist bei, er legte das 2:0 durch Sam Gagner auf. In der Tabelle der Western Conference bleiben die Oilers dennoch auf dem vorletzten Platz hängen, eine Teilnahme an den Playoffs ist in weite Ferne gerückt.

Das 650. NHL-Tor seiner Karriere erzielte der russische Superstar Alex Owetschkin beim 3:2 seiner Washington Capitals gegen die Toronto Maple Leafs. Owetschkin ist in der Geschichte der NHL der 14. Spieler, der diese Marke erreicht hat.

Angeführt wird die Statistik von dem legendären Kanadier Wayne Gretzky, der in seiner Karriere insgesamt 1016 Tore erzielte.