NHL: Dennis Seidenberg zu New York Islanders - Dritter Deutscher im Kader

Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg hat überraschend doch noch einmal einen Vertrag in der NHL erhalten.

Der 37 Jahre alte Routinier wurde von den New York Islanders bis zum Ende der Saison verpflichtet. Der Stanley-Cup-Sieger von 2011 war seit Beginn der laufenden Spielzeit Dauertrainingsgast bei den Islanders und ist neben Torhüter Thomas Greiss und Stürmer Tom Kühnhackl der dritte Deutsche im Kader.

Seidenberg, der seit 2002 in Nordamerika spielt und seine beste Zeit vor acht Jahren bei den Boston Bruins erlebte, soll dem Team von Headcoach Barry Trotz in der Abwehr mehr Tiefe verleihen. Seine Verpflichtung ist als Absicherung im Falle von Verletzungen der Stammverteidiger zu werten. Die Chance, dass zu Seidenbergs bisher 928 NHL-Spielen (Hauptrunde und Playoffs) weitere hinzukommen, dürfte nicht allzu groß sein.

Seidenberg wird am letzten Tag der Transferperiode verpflichtet

Seidenbergs Verpflichtung fiel auf das Ende der Transferperiode in der NHL, danach geholte Spieler sind in den Playoffs nicht einsatzberechtigt. Verschiedene Anwärter auf den Stanley Cup nutzten den Montag, um sich nochmals für den Kampf um die berühmte Trophäe zu verstärken. Insgesamt wechselten 36 Spieler bei 23 Tauschgeschäften am sogenannten Trading Deadline Day das Team.

Für das meiste Aufsehen sorgten die Wechsel der Stürmer Mark Stone (Ottawa Senators zu Vegas Golden Knights), Kevin Hayes (New York Rangers zu Winnipeg Jets), Wayne Simmonds (Philadelphia Flyers zu Nashville Predators) und Mikael Granlund (Minnesota Wild zu Nashville Predators).