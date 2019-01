Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl und Thomas Greiss haben mit den New York Islanders in der NHL eine schmerzhafte Derby-Niederlage kassiert. Der viermalige Stanley-Cup-Sieger verlor gegen die New York Rangers mit 1:2 und verhalf seinem Stadtrivalen damit zum ersten Sieg des Jahres. Zuvor hatten die Rangers fünf Niederlagen in Serie kassiert.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und die NHL live & auf Abruf erleben

Weder Kühnhackl noch Torhüter Greiss kamen aufseiten der Gastgeber, die tags zuvor noch 4:3 bei den Rangers gewonnen hatten, zum Einsatz. Die sicheren Playoff-Plätze sind für die Islanders nach etwas mehr als der Hälfte der Regular Season auf Platz vier der Metropolitan Division noch in unmittelbarer Reichweite.