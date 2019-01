Teil zwei des NHL-Doppelpack zum Start ins neue Eishockey-Jahr: Auch am zweiten Sonntag 2019 zeigt SPORT1 eine Partie aus der stärksten Eishockey-Liga der Welt LIVE im Free-TV und im STREAM. Am 13. Januar steht das Duell zwischen den Carolina Hurricanes und den Nashville Predators auf dem Programm.

SPORT1 zeigt die Partie direkt nach dem DEL-Spiel zwischen Adler Mannheim und den Straubing Tigers per LIVE-Einstieg ab 19.30 Uhr im Free-TV und im STREAM. Insgesamt dürfen sich Fans also auf fast fünf Stunden LIVE-Eishockey in Folge freuen.

Schon in der Vorwoche hatte SPORT1 das Duell zwischen den Ottawa Senators und Carolina übertragen, das mit einem Torfestival endete.

Die Hurricanes kämpfen noch um die Playoff-Teilnahme, nach mehr als der Hälfte der Regular Season ist der Stanley-Cup-Sieger von 2006 Fünfter der Eastern Conference. Der Rückstand auf die Playoff-Plätze beträgt weiterhin acht Punkte. Allerdings feierte Carolina zuletzt vier Siege in Folge. Der nächste Gegner ist aber eine harte Nuss: Die Nashville Predators sind Zweiter im Westen, auch in diesem Jahr sollte die Playoff-Teilnahme drinliegen.