Das Washington Football Team aus der nordamerikanischen Profiliga NFL muss wegen mehrerer Fälle von sexueller Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz zehn Millionen Dollar Strafe zahlen. Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, seien Frauen in der Franchise Opfer von sexueller Schikane und Einschüchterungsversuchen geworden. Das hätten Ermittlungen ergeben.

Das Geld soll an Einrichtungen gespendet werden, die sich gegen Mobbing und für eine bessere Arbeitskultur für Frauen und unterrepräsentierte Gruppen einsetzen. Außerdem sind die Hauptstädter dazu verpflichtet worden, mit neuen Regeln weitere Vorfälle derselben Art zu verhindern.