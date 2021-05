Footballstar D.K. Metcalf ist beim Abstecher zur Leichtathletik klar gescheitert. Bei den Golden Games des US-Verbandes USATF in Walnut/Kalifornien wurde der Wide Receiver von den Seattle Seahawks aus der Profiliga NFL im Sprint über 100 m in seinem Lauf mit 10,37 Sekunden Letzter. Metcalf schaffte es nicht, sich für die US-Trials zu qualifizieren, um dort um ein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio laufen zu können.

"Ich bin einfach froh, hier zu sein", sagte der 23-Jährige nach dem Rennen bei USATF.TV: "Ich danke Gott für die Gelegenheit, gegen Weltklasse-Athleten antreten zu können." Er habe aber realisiert, dass sich die Geschwindigkeit in der Leichtathletik "sehr von der im Football unterscheidet".

Anzeige

Nur zwei Sprinter waren langsamer als der frühere Hürdenläufer. Metcalf gehört zu den schnellsten Passempfängern der NFL, in der vergangenen Saison wurde er mit einem Topspeed von 36,44 km/h gemessen - mit Ausrüstung und Helm.