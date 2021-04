Die massiven Vorwürfe gegen Star-Quarterback Deshaun Watson beschäftigen nun offenbar auch die staatlichen Behörden.

Die Polizei in Texas hat gegen den 25-Jährigen eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet. Das Houston Police Department bestätigte am Freitag (Ortszeit) in einer Erklärung, dass gegen Watson wegen eines nicht näher bezeichneten Vergehens ermittelt werde.

Der Spielmacher der Houston Texans sieht sich wegen angeblicher sexueller Übergriffe mittlerweile mit insgesamt 21 Klagen von mehreren Frauen konfrontiert. Auch die NFL hat Ermittlungen eingeleitet. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Deshaun Watson bestreitet alle Vorwürfe

Die meisten Klagen reichten ausgebildete Masseurinnen ein, Watson soll sich den Frauen während der Behandlungen unsittlich genähert haben. Ihm werden verschiedene sexuelle Übergriffe vorgeworfen, der 25-Jährige bestreitet sämtliche Vorwürfe. "Ich habe niemals eine Frau anders behandelt als mit vollstem Respekt", hatte er Mitte März behauptet.

Watsons Anwalt Rusty Hardin hatte zuletzt erklärt, er habe "starke Beweise", dass eine Klage auf einer Falschaussage beruhe. Dies stelle auch die "Glaubwürdigkeit der anderen Klagen infrage", führte Hardin aus: "Ich glaube, dass die Behauptung, Deshaun habe eine Frau zu einem sexuellen Akt gezwungen, komplett falsch sind."

