Jetzt ist es offiziell!

Julian Edelman beendet seine NFL-Karriere. Was sich bereits angedeutet hatte, ist nun Gewissheit. Der 34-Jährige erklärte seinen Schritt bei Twitter.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

"Nichts in meiner Karriere war je einfach", beginnt Edelman mit gedämpfter Stimme in dem Video. "Also keine Überraschung: das hier wird auch nicht einfach. Ich habe immer gesagt: Ich mache weiter, bis die Räder abfallen. Und das ist jetzt passiert. Wegen einer Verletzung aus dem letzten Jahr mache ich jetzt eine offizielle Erklärung über mein Karriereende. Es war eine harte, aber richtige Entscheidung für mich und meine Familie. Ich bin geehrt und so stolz, als Patriot zu gehen."

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben

Edelmann macht eine Pause und fährt fort: "Da sind Millionen Menschen, denen ich danken muss. Mr. Kraft und der Kraft-Familie. Ich habe so viel von euch gelernt, auf und neben dem Feld. Coach Belichick - du hast mir die Möglichkeit gegeben, dafür werde ich dich immer lieben. Meinen Teamkollegen - wir sind durch Kriege gegangen. Einige haben wir verloren, einige gewonnen. Ihr werdet immer meine Brüder sein. All den Coaches, unter denen ich gespielt habe. Der gangen Patriots-Familie. Und am Ende natürlich meiner Familie. Es waren die besten zwölf Jahre meines Lebens. Ich werde es nie vergessen. Und ich danke der ganzen Patriots-Nation. Ihr habt mich und meine Familie aufgenommen. Jetzt bin ich einer von euch. Ich verlasse euch mit zwei Worten: Foxbro Forever."

Wenige Stunden zuvor war bekannt geworden, dass die Patriots ihren Wide Receiver aus seinem Kontrakt entlassen. Edelman hatte körperliche Defizite aufgewiesen und war durch einen Medzincheck gefallen.

In der Vergangenheit hatte der gebürtige Kalifornier immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen.

Edelman spielte seit 2009 für die Patriots, lief insgesamt für 6.822 Yards und gewann drei Super Bowls mit der Franchise. Unvergessen sein Catch gegen die Atlanta Falcons im Super Bowl 51, als er noch von Tom Brady bedient wurde - das war 2017; jetzt ist seine Reise mit den Patriots vorbei.